Премьер Египта прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях саммита БРИКС

Ожидается, что 24 августа Мустафа Мадбули "выступит в ходе диалога высокого уровня, примет участие в работе нескольких сессий и проведет встречи с рядом представителей компаний"

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули прибыл в Йоханнесбург для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Об этом сообщил египетский кабмин на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня вечером Мадбули будет присутствовать на официальном ужине и культурном мероприятии, организуемом президентом ЮАР для глав делегаций", - сообщил кабинет. 24 августа, как ожидается, премьер "выступит в ходе диалога высокого уровня, примет участие в работе нескольких сессий и проведет встречи с рядом представителей компаний".

19 августа председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби сообщил корреспонденту ТАСС, что Каир намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на саммите объединения и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.