Индонезия и Lockheed Martin подписали контракт на поставку 24 вертолетов Black Hawk

По данным Reuters, Индонезия намерена провести масштабное обновление авиапарка вооруженных сил, в который входят американские истребители F-16 и российские истребители Су-27 и Су-30

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Индонезийский государственный авиапроизводитель PT Dirgantara Indonesia (PTDI) и американская оборонная компания Lockheed Martin подписали контракт на поставку 24 транспортных вертолетов модели Sikorsky S-70M Black Hawk, стоимость закупки не разглашается. Об этом сообщило министерство обороны островного государства.

"Мы считаем, что это стратегическое сотрудничество поможет PTDI выполнить задачи по интеграции, модификации и модернизации вертолетного парка страны", - приводит ведомство слова генерального директора PTDI Гиты Ампериаван.

По условиям договора, индонезийская компания сможет проводить техническое обслуживание и ремонт машин. Вертолеты S-70M предназначены для работы в экстремальных погодных условиях в любое время суток и могут выполнять задачи по транспортировке войск, тушению пожаров, проводить поисково-спасательные операции и миссии по эвакуации, указывает ведомство. Соглашение было подписано в присутствии министра обороны республики Прабово Субианто, который находится в США с визитом.

Как отмечает агентство Reuters, в последние годы Индонезия увеличила государственные расходы на оборону и намерена провести масштабное обновление авиапарка своих вооруженных сил, в который входят американские истребители F-16 и российские истребители Су-27 и Су-30. Модернизация осуществляется на фоне быстро нарастающей напряженности между Соединенными Штатами и КНР в Южно-Китайском море.

Ранее в рамках визита Прабово Субианто в США также было подписано соглашение на покупку у американской Boeing 24 истребителей F-15EX. Индонезийский министр также разместил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) фотографию с церемонии подписания документа, которая прошла в штаб-квартире Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури), и выразил уверенность в том, что новейшие самолеты внесут ощутимый вклад в обороноспособность Индонезии.