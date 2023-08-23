Польша планирует реформу структуры военного командования для лучшего взаимодействия в НАТО

Предполагается, что изменения должны привести к созданию "командования объединенными силами", которое будет находиться в подчинении Генштаба

ТАСС, 23 августа. Польша планирует реорганизовать структуру военного командования, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО и улучшить взаимодействие внутри альянса. Об этом в интервью Reuters сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"Как страна восточного фланга, мы сможем разместить войска [НАТО] и обеспечить им поддержку, имея надлежащим образом организованную структуру командования", - сказал он.

Севера не привел никаких деталей планируемой реформы. Предполагается, что изменения должны привести к созданию "командования объединенными силами", которое будет находиться в подчинении Генерального штаба.

Как сообщает агентство, ранее Польша объявила о планах по переброске тысяч солдат к границе с Белоруссией в связи с присутствием на территории соседней страны бойцов ЧВК "Вагнер". Кроме того, Варшава обеспокоена потоком нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию республики из Белоруссии.

По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.