Венгрия заявила о готовности стать посредником в налаживании мирных переговоров по Украине

Президент страны Каталин Новак сообщила, что ее страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь вне зависимости от того, "сколько будет длиться этот конфликт"

БУДАПЕШТ, 23 августа. /ТАСС/. Венгрия убеждена, что ситуация на Украине должна быть урегулирована мирным путем, и готова сыграть посредническую роль в налаживании переговоров между сторонами конфликта. Об этом заявила президент страны Каталин Новак на форуме "Крымская платформа" в Киеве.

"Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров", - сказала глава государства, выступление которой транслировалось на YouTube-канале встречи. Она напомнила, что правительство Венгрии неоднократно подтверждало готовность к посредническим усилиям с самого начала украинского конфликта.

Новак также отметила, что Венгрия с самого начала осудила действия России, и выступила за расследование преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта на Украине. Венгрия считает, что Украина имеет право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, сказала президент.

Об оказании помощи

Новак заверила, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь вне зависимости от того, "сколько будет длиться этот конфликт". Она сообщила, что, начиная с февраля 2022 года, то есть после начала российской специальной военной операции, границу с Венгрией пересекли 2 млн украинских беженцев. Подавляющее большинство из них отправилось в другие страны Европы, но тем, кто остался в Венгрии, предоставлено содействие. Кроме того, Венгрия оказывала медицинскую помощь украинским военнослужащим.

В то же время правительство Венгрии, в отличие от других стран Евросоюза, отказалось поставлять вооружения и боеприпасы на Украину и не разрешило их транзит в этих целях по своей территории.

Новак рассказала, что по пути в Киев побывала в Закарпатье, где встретилась с представителями венгерского меньшинства. Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, она выразила надежду на то, что венгры и украинцы смогут жить в мире и дружбе в этом регионе, пользуясь при этом необходимыми правами и свободами.

Правительство Венгрии уже давно добивается от украинских властей восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье в области культуры и образования, в том числе возможности вести обучение в местных школах и вузах на родном языке. Будапешт предупреждает, что в противном случае не поддержит стремление Киева к интеграции в Евросоюз. По этой причине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока воздерживается от поездок на Украину.

Первое заседание "Крымской платформы" состоялось в 2021 году с участием 40 стран. Согласно принятой на форуме декларации, он стал площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины.