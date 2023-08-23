На Украине приняли закон, вводящий европейские нормы в отношении ГМО

По данным депутата украинского парламента Ярослава Железняка, за принятие закона проголосовали 276 депутатов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон о генно-модифицированных организмах (ГМО), вводящий в стране европейские нормы их оборота. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, за принятие закона, которого требовало подписанное Украиной в 2014 году Соглашение об ассоциации с Евросоюзом (ЕС), проголосовали 276 депутатов.

Документ среди прочего запрещает оборот генно-модифицированной кукурузы. Кроме того, в законе прописано, что в случае вступления Украины в ЕС страна сможет приобретать только те генно-модифицированные продукты, которые разрешены европейским законодательством.

Ранее Украина уже столкнулась с проблемой экспорта сельскохозяйственной продукции в Европу. В частности, токсины и ГМО, запрещенные в Евросоюзе, были обнаружены в нескольких партиях кукурузы, поступившей с Украины в Венгрию.