Япония анализирует данные о ракетном пуске КНДР

Премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что пока неизвестно, несла ли ракета спутник

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Японии пока не может точно сказать, несла ли ракета, запущенная КНДР, спутник или нет. Об этом журналистам заявил премьер-министр Фумио Кисида.

"Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Что касается того, несла ли она спутник или нет, мы продолжаем анализ данных", - отметил он. Кисида также подчеркнул, что какой-либо информации об ущербе на территории Японии в связи с ракетным пуском КНДР не поступало.

Между тем Министерство обороны Японии не сообщало о падении ракеты или ее частей, специалисты ведомства полагают, что она все еще продолжает свой полет.

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала воздушное пространство Японии в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения. В частности, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в крепких зданиях или под землей. После того как ракета миновала японской воздушное пространство, предупреждения были сняты.

КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Таким образом, пуск был произведен в первый день открытия этого окна.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.