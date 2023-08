Politico: чиновники США с помощью утечек о неудачах Киева могут пытаться снять с себя вину

Как подчеркивает газета, Вашингтон отрицает наличие скоординированной кампании по распространению в СМИ информации, касающейся проблем Украины

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Серия публикаций в западных СМИ о неудачах украинской стороны при попытках провести наступление, а также игнорирование ею рекомендаций США и их союзников может являться попыткой американских должностных лиц снять ответственность с себя и возложить ее на Киев. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в американской газете Politico.

Как отмечает издание, "администрация [президента США] Джо Байдена после прихода к власти минимизировала утечки" закрытых данных. Однако в последнее время "должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал". Согласно оценке издания, это "похоже на первую целенаправленную и последовательную несанкционированную кампанию утечек" при Байдене.

Издание констатирует, что ранее соответствующие материалы были опубликованы, в частности, в газетах The Washington Post, The New York Times и Financial Times. По оценке Politico, материалы "в числе прочего свидетельствуют об одном: некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боля и отвести вину от Вашингтона". Politico в связи с этим напоминает о вышедшей во вторник статье в The New York Times. Как в ней говорилось, США и их союзники полагают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил, и рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном направлении.

По словам источников издания, сведения могли передать журналистам без разрешения сотрудники Пентагона. Другие источники газеты предполагают, что "утечки поступали из разведывательного сообщества". В публикации утверждается, что в Белом доме крайне недовольны несанкционированным распространением информации и намеками в СМИ на то, что Байден "не в полной мере поддерживает" Украину.

Как подчеркивает Politico, администрация США отрицает организацию серии утечек в СМИ информации, касающейся неудач Киева. "Нет никакой скоординированной кампании утечек", - приводится в материале комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По ее версии, США сосредоточены на том, чтобы "создать наилучшие условиях" для ведения Украиной дальнейших боевых действий.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.