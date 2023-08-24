Во Франции осенью возобновят работу над законом по ужесточению иммиграции

Президент страны Эмманюэль Макрон в интервью журналу Le Point заявил о необходимости "серьезно сократить иммиграцию, начав с нелегальной"

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Франции намерены ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией и осенью возобновят работу над соответствующим законом. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью журналу Le Point.

"Вместе с премьер-министром Элизабет Борн мы собираемся с осени поручить министру внутренних дел, чтобы он вновь приступил к разработке плана правительства, обсудил его со всеми оппозиционными силами, которые движутся в том же направлении, и выстроил максимально эффективный план", - сказал он. Глава государства добавил, что если для одобрения обеими палатами парламента законопроект придется переделывать правительству, то глава МВД сможет это сделать при полной поддержке президента и премьера.

Макрон заверил, что Франция "не тонет в потоках мигрантов", однако признал, что нынешняя ситуация неприемлема, и заявил о необходимости "серьезно сократить иммиграцию, начав с нелегальной". "Для этого нам необходимо лучше защищать наши внешние европейские границы. Давайте помнить, что Франция - это не страна первого въезда в Европу, а в первую очередь страна вторичной иммиграции для иностранцев, въезжающих через другую страну ЕС, - сказал он. - Нам также необходимо более эффективно применять право на убежище, которым злоупотребляют сети контрабандистов. Это лежит в основе законопроекта, который готовит правительство".

В то же время Макрон выступил за преобразования на всех уровнях, начиная со школ. В частности, он указал на необходимость прививать учащимся с ранних лет ценности Франции, делая из них настоящих "граждан республики". Помимо переработки учебной программы, которая будет подразумевать больший упор на историю и обществознание, а также на французский язык, необходимо "прекратить переводить в шестой класс 20% учеников, которые не умеют читать, писать и считать", сказал он. Для сокращения отставания слабых учеников, а также тех, кто желает пересдать экзамены, президент предложил перенести начало учебного года на 20 августа.

"Подводя итог, можно сказать, что нам нужно сокращать иммиграцию, но при этом продолжать действовать через школы, интеграцию, власть, республику. И экономика: когда у вас на протяжении многих лет безработица составляет 10%, вы не интегрируетесь. Именно это произошло во Франции в 1980-е и 1990-е годы. Когда у вас больше нет экономической мощи, вы распадаетесь изнутри", - заключил президент.