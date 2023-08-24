24 августа, 01:49

Республиканец Десантис на дебатах пообещал сделать США энергетически независимыми

Губернатор штата Флорида также заявил, что президента страны Джо Байдена надо "прогнать обратно в его убежище и обернуть вспять упадок Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на первых дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в среду заявил, что в случае своей победы намерен превратить страну в энергодоминирующую державу.

"Наша страна в упадке, но он не является неизбежным, это [был] выбор. Мы должны прогнать [президента США] Джо Байдена обратно в его убежище и обернуть вспять упадок Америки", - сказал он.

"Мы должны остановить "байденомику". Мы не преуспеваем как страна, - отметил Десантис. - Мы понизим цены на бензин. Мы сделаем доступным все энергопроизводство. Мы станем энергодоминирующими". Трансляцию дебатов ведет телеканал Fox News.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо бывшего лидера страны Дональда Трампа и Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Демократ Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок. 

Теги:
СШАДесантис, Рон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация