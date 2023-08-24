Республиканец Десантис на дебатах пообещал сделать США энергетически независимыми

Губернатор штата Флорида также заявил, что президента страны Джо Байдена надо "прогнать обратно в его убежище и обернуть вспять упадок Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на первых дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в среду заявил, что в случае своей победы намерен превратить страну в энергодоминирующую державу.

"Наша страна в упадке, но он не является неизбежным, это [был] выбор. Мы должны прогнать [президента США] Джо Байдена обратно в его убежище и обернуть вспять упадок Америки", - сказал он.

"Мы должны остановить "байденомику". Мы не преуспеваем как страна, - отметил Десантис. - Мы понизим цены на бензин. Мы сделаем доступным все энергопроизводство. Мы станем энергодоминирующими". Трансляцию дебатов ведет телеканал Fox News.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо бывшего лидера страны Дональда Трампа и Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Демократ Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок.