Трамп прокомментировал возможность начала открытого конфликта в США

Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что не знает, возможен ли конфликт, но "уровень страсти и ненависти" во время штурма Капитолия он назвал "плохой комбинацией"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X (ранее Twitter), заявил, что не знает, могут ли политические противоречия привести к открытому конфликту в Соединенных Штатах.

На вопрос журналиста о том, может ли вспыхнуть в США гражданская война, Трамп вспомнил события 6 января 2021 года и заявил, что "никогда не видел такого духа и страсти" среди людей, а в беспорядках на Капитолийском холме, по его словам, была замешана лишь небольшая группа людей из той большой толпы, что пришла тогда на его выступление. "Я не знаю, - сказал он затем на вопрос Карлсона о том, возможен ли в США открытый конфликт. - Но могу сказать следующее: тот уровень страсти и ненависти, чего я ранее не видел, является, вероятно, плохой комбинацией".

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.