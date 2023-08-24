Тихоокеанские страны намерены привлечь Японию к ответу за сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Генеральный секретарь ФТО Генри Пуна отметил, что совместная позиция лидеров организации в отношении действий Японии будет выработана в ходе саммита в ноябре в Аваруа

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры Тихоокеанских государств намерены привлечь Японию к ответственности после решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило Radio New Zealand со ссылкой на генерального секретаря Форума Тихоокеанских островов (ФТО) Генри Пуну.

"Мы сделали все возможное, чтобы убедить Японию не начинать сброс [воды с АЭС "Фукусима-1"] до тех пор, пока не будет достигнуто полное согласие в том, что это безопасно. Но Япония приняла суверенное решение и то, на чем нам сейчас нужно сосредоточиться, так это на привлечении Токио к ответственности", - сказал Пуна.

Также глава ФТО подчеркнул, что лидеры тихоокеанских стран "постоянно взаимодействовали с Токио", с того момента, как Япония объявила о своем намерении сбросить воду, использованную для охлаждения поврежденных весной 2011 года в результате удара цунами реакторов АЭС. "Их заявления предельно ясны и выражают нашу общую озабоченность ситуацией, учитывая, что у региона и без того есть проблемы с ядерным наследием", - сказал Пуна, отметив, что совместная позиция лидеров Форума Тихоокеанских островов в отношении действий Японии будет выработана в ходе саммита в ноябре текущего года в Аваруа.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.