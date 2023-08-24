В Китае заявили, что последствия слива воды с АЭС "Фукусима-1" не предугадать

По словам официального представителя Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин, власти Китая примут необходимые меры для защиты здоровья и безопасности жителей

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Власти КНР затрудняются предугадать последствия сброса в океан воды с аварийного блока АЭС "Фукусима-1" и примут необходимые меры для защиты здоровья и безопасности китайских жителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"Подобные действия японской стороны навредят экологии Мирового океана и приведут к последствиям, которые сложно предугадать", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила Шу Цзюэтин, это также грозит негативно отразиться на качестве японской пищевой продукции. "Китайское правительство всегда ставит народ превыше всего и примет все необходимые меры, чтобы защитить продовольственную безопасность и здоровье населения", - подытожила она.

Ранее Главное таможенное управление КНР проинформировало, что Китай в связи со сбросом воды на АЭС "Фукусима-1" приостанавливает импорт японских морепродуктов.

Япония в четверг планирует приступить к поэтапному сбросу с "Фукусимы-1" очищенной воды с содержанием изотопа водорода трития, которое предполагается уменьшить путем разбавления. Ожидается, что в итоге оно будет в 952 раза меньше предельной нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Всего в баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. На проведение операции уйдет примерно 30 лет.