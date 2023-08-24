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обновлено 24 августа, 08:45
Саммит БРИКС - 2023

Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество

Председатель КНР отметил, что расширение объединения говорит об интересе развивающихся стран к работе с организацией

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Этот шаг [расширение БРИКС] свидетельствует о решимости стран БРИКС расширять взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество", - отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин добавил, что расширение БРИКС говорит об интересе развивающихся стран к работе с организацией.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена по итогам встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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