Главы МИД Белоруссии и Китая обсудили график контактов и реализацию договоренностей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин ранее приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на полях проходящего в ЮАР саммита БРИКС обсудил с китайским коллегой Ван И график контактов и ход реализации договоренностей, достигнутых между странами. Об этом сообщила пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.

"Обстоятельный разговор на полях саммита БРИКС состоялся у министра иностранных дел Сергея Алейника с министром иностранных дел Китая Ван И. Обсуждались график контактов и ход реализации ключевых договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Беларуси [Александра Лукашенко] в Китай в марте 2023 года", - говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося с 28 февраля по 2 марта визита президента Белоруссии в Китай Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху.

Также на полях саммита БРИКС Алейник обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе ход реализации дорожной карты сотрудничества.