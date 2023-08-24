Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит наращивать сотрудничество с Африкой

Это позволит поддержать Африку в расширении ее возможностей для самостоятельного развития, заявил председатель КНР

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. КНР будет продолжать наращивать сотрудничество с Африкой по самым разным направлениям. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам XV саммита БРИКС.

"На следующем этапе Китай будет расширять сотрудничество с африканскими странами, чтобы поддержать Африку в расширении ее возможностей для самостоятельного развития", - сказал китайский лидер.

По его словам, направления этого сотрудничества касаются, в частности, предоставление странам Африки данных спутниковой съемки, взаимодействие по программе оснащения таможенных служб высокотехнологичным оборудованием, а также реализации других инициатив, которые позволят Африке в достижении целей устойчивого развития.

Си Цзиньпин указал на то, что Китай является надежным другом Африки. "За последние 10 лет Африке (Китаем, прим. ТАСС) была оказана значительная помощь в целях развития, принято участие в строительстве более 6 тыс. км железных дорог, более 6 тыс. км автодорог и свыше 80 крупных энергетических объектов", - сообщил председатель КНР.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам саммита «пятерки» Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг после встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.