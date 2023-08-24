Моди заявил, что Индия уделяет приоритетное внимание развитию отношений со странами Африки

Премьер-министр Индии сообщил, что страна открыла 16 новых посольств и дипмиссий в Африке

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Индия сделала развитие отношений со странами Африки своим приоритетом, страна является одним из ведущих партнеров африканских стран. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на семинаре БРИКС - Африка в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"Индия уделяет приоритетное внимание отношениям со странами Африки. Мы открыли 16 новых посольств и дипмиссий Индии в Африке. Сегодня Индия - четвертый крупнейший торговый партнер Африки и пятый инвестиционный партнер", - сказал Моди.

Он указал, что Индия всегда уделяла приоритетное внимание наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры африканских стран. "Индия является надежным партнером на пути развития Африки, чтобы сделать Африку новым центром силы будущего", - добавил премьер Индии.

"Около 4 400 индийских миротворцев, среди которых также есть женщины, развернуты в Африке для восстановления мира. Мы работаем с Африкой в борьбе с терроризмом и пиратством", - указал Моди.