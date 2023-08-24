Армия Израиля сообщила о перестрелках с радикалами при задержании подозреваемых в терроре

Военные также провели рейды в населенных пунктах Акраба, Эль-Пауэр и Азон

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перестрелках с палестинскими радикалами в ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме на Западном берегу реки Иордан.

"Подразделения Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля действовали сегодня ночью в рамках трех бригадных операций и задержали по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) 16 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. В лагере беженцев Акабат-Джабр были задержаны двое разыскиваемых подозреваемых, в ходе операции в этом районе была стрельба. В селе Кабатия силовики арестовали трех разыскиваемых лиц, в ходе операции подозреваемые бросали в силовиков взрывчатку и камни, также в этом районе была слышна стрельба, подозреваемые стреляли в силовиков, которые отвечали открытием огня", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, военные провели рейды в населенных пунктах Акраба, Эль-Пауэр и Азон на Западном берегу, "в ходе которых было допрошено большое количество подозреваемых и разыскиваемых лиц", а также "проведено множество проверок на наличие оружия", продолжили в армии. "Подозреваемые бросали камни в силовиков, которые в ответ применяли спецсредства по разгону демонстраций и стреляли в воздух", - добавили военные. Силовики проводили ночные рейды также в крупных палестинских городах Хеврон, Наблус и Вифлеем, сообщили в пресс-службе, отметив, что сообщений о ранениях с израильской стороны в ходе ночных действий на Западном берегу реки Иордан не поступало.

Израильские военные с апреля 2022 года проводят практически ежедневные рейды в рамках операции по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля.