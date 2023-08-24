Президент Египта рассчитывает на эффективное сотрудничество в рамках БРИКС

Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил решение БРИКС о включении арабской республики в объединение

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил решение БРИКС о включении арабской республики в объединение с 1 января 2024 года. Как сообщила канцелярия главы государства, Каир рассчитывает на эффективное сотрудничество в предстоящий период.

"Высоко ценю заявление БРИКС о приглашении Египта присоединиться к объединению с января 2024 года, мы гордимся доверием стран БРИКС, с которыми у нас тесные отношения, и рассчитываем на сотрудничество и координацию с ними в предстоящий период, а также со странами, приглашенными в объединение, для достижения его целей по укреплению экономического сотрудничества", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.