24 августа, 10:02
Саммит БРИКС - 2023

Лула да Силва заявил, что глобализация не оправдала ожиданий развивающихся стран

Президент Бразилии считает, что Глобальному Югу необходимы диверсификация производств и рост добавочной стоимости, чтобы избежать попадания в колониальную зависимость

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Глобализация не оправдала ожиданий развивающихся стран, Глобальному Югу необходимы диверсификация производств и рост добавочной стоимости, чтобы избежать попадания в колониальную зависимость. Об этом заявил на саммите БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Обещания глобализации не оправдались. Сегодня многие страны видят, что ограниченный неподъемным внешним долгом объем ресурсов, направляемых на Глобальный Юг посредством торговли и инвестиций, в последние годы сокращается. Большая часть мира, развивающийся мир, зависит от экспорта сырьевых товаров", - подчеркнул бразильский лидер.

"Энергетический переход не может вернуть отношения [в формате] эксплуатации [развивающихся стран во времена] колониального прошлого. Нам нужны решения, которые диверсифицируют производство развивающихся стран и повысят его ценность", - заявил Лула да Силва. 

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БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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