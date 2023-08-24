Моди считает, что страны БРИКС с союзниками могут помочь укреплению многополярного мира

Говоря о расширении БРИКС, премьер-министр Индии отметил, что аналогичные реформы других международных институтов сделают их "более представительными и инклюзивными"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС совместно с дружественными государствами могут внести вклад в укрепление многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди.

"Я считаю, что БРИКС и все присутствующие здесь дружественные страны могут совместно работать над укреплением многополярного мира, чтобы сделать глобальные институты представительными и соответствующими духу времени", - заявил Моди, выступая на выступая на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Так, говоря о расширении БРИКС, о котором договорились лидеры объединения на саммите, премьер-министр Индии отметил, что аналогичные реформы других международных институтов сделают их более представительными и инклюзивными.

Он также подчеркнул, что Индия придает большое значение отношениям со странами Африки, расширяет свое дипломатическое присутствие на континенте. Моди напомнил, что Индия как председатель "Большой Двадцатки" предложила сделать Африканский союз постоянным членом этого объединения.