Верховный суд Пакистана поставил под сомнение приговор экс-премьеру страны Имрану Хану

По мнению ведомства, в решении суда первой инстанции есть процессуальные недостатки

ИСЛАМАБАД, 24 августа. /ТАСС/. Верховный суд Пакистана выразил сомнение в правильности приговора бывшему премьер-министру страны Имрану Хану, по которому политик в начале августа был осужден Высшим судом Исламабада к трехлетнему лишению свободы за мошенничество.

"Суд первой инстанции вынес приговор [Имрану Хану] в течение одного дня, что было неправильно. На первый взгляд, в решении суда первой инстанции есть процессуальные недостатки", - цитирует газета The Express Tribune заявление главного судьи Верховного суда Умара Ата Бандиала.

Бандиал возглавил специальную коллегию Верховного суда по рассмотрению просьбы Хана о пересмотре приговора, обязав суд Исламабада также рассмотреть петицию экс-премьер-министра. Судебная инстанция пакистанской столицы приступит к ее рассмотрению в четверг во второй половине дня.

"До вынесения окончательного решения мы дождемся мнения Высшего суда Исламабада", - сказал Бандиал.

В петиции Имран Хан настаивал на отмене приговора, утверждая, что столичный суд торопился с вынесением ему обвинительного вердикта и отказался выслушать на процессе свидетелей, подтверждающих его невиновность.

Ранее возглавляемая Ханом оппозиционная партия "Движение за справедливость" обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре вынесенного ему приговора в связи с тем, что он был "принят в спешке" и подсудимому было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

Судебное преследование Хана

5 августа суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер-министр был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных среди 150 других обвинений, выдвинутых позже в отношении политика. Лидер ДЗС лишился должности премьера 10 апреля 2022 года после вынесения ему парламентом вотума недоверия.