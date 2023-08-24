Спецслужбы Австрии изъяли более 100 единиц оружия в ходе серии обысков

Обыски проводились в федеральных землях Верхняя и Нижняя Австрия, Бургенланд, Зальцбург, Штирия и Тироль

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Управление государственной безопасности и разведки Австрии в сотрудничестве с другими правоохранительными органами республики провела серию обысков в шести федеральных землях страны, изъяты более 100 единиц незарегистрированного оружия. Об этом говорится в пресс-релизе австрийского МВД, в состав которого входит спецслужба.

"Управление государственной охраны и разведки успешно провело эти расследования в тесном взаимодействии с рядом государственных ведомств. Благодаря изъятию большого количества нелегального оружия был ликвидирован источник угрозы безопасности страны", - отметил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Обыски проводились в федеральных землях Верхняя и Нижняя Австрия, Бургенланд, Зальцбург, Штирия и Тироль. В ходе операции было выявлено 11 подозреваемых в незаконном хранении оружия, одного из них взяли под стражу. Его подозревают в незаконной торговле оружием с использованием подложных лицензий на импорт. Всего было изъято более 100 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии начало работу 1 декабря 2021 года. Оно унаследовало функции Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, подвергнутого реформированию из-за просчетов в предотвращении теракта в Вене в ноябре 2020 года. Тогда террорист использовал для нападения на мирных граждан оружие, приобретенное за рубежом.