Глава МИД Турции: Анкара и Багдад могут совместно очистить Ирак от террористической РПК

Глава ведомства Хакан Фидан сравнил Рабочую партию Курдистана с вирусом

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что Анкара и Багдад совместными усилиями очистят территорию Ирака от Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

"Террористическая РПК нашла убежище на землях Ирака. Надеюсь, что общими усилиями мы очистим территорию Ирака от этого вируса", - сказал турецкий министр по итогам визита в Ирак. Трансляцию из Эрбиля (Иракский Курдистан) вел телеканал TRT.

Турция официально признает РПК террористической организацией и ведет с ней активную борьбу с конца 1980-х годов. За это время в боях, столкновениях и от нападений РПК погибли десятки тысяч граждан Турции. Наиболее активные меры противодействия организации традиционно принимаются на юго-востоке страны. Однако вооруженные силы республики ведут борьбу с РПК также в северных областях Сирии и Ирака.