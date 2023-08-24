24 августа, 11:19
Военная операция на Украине

Глава Афросоюза заявил о необходимости способствовать окончанию украинского конфликта

Азали Ассумани отметил, что этот кризис имеет последствия "не только для Европы, но и для всего мира"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Африканский союз и БРИКС должны прикладывать усилия для прекращения конфликта на Украине, который оказывает влияние на весь мир. Об этом заявил председательствующий в Африканском союзе президент Коморских Островов Азали Ассумани на саммите БРИКС.

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"Мы вместе также должны способствовать прекращению конфликта на Украине, - отметил Ассумани, отметив, что этот кризис имеет последствия "не только для Европы, но и для всего мира".

Он также заявил о необходимости бороться с экстремизмом и "братоубийственными конфликтами" на Африканском континенте. 

Теги:
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