Глава Афросоюза заявил о необходимости способствовать окончанию украинского конфликта

Азали Ассумани отметил, что этот кризис имеет последствия "не только для Европы, но и для всего мира"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Африканский союз и БРИКС должны прикладывать усилия для прекращения конфликта на Украине, который оказывает влияние на весь мир. Об этом заявил председательствующий в Африканском союзе президент Коморских Островов Азали Ассумани на саммите БРИКС.

"Мы вместе также должны способствовать прекращению конфликта на Украине, - отметил Ассумани, отметив, что этот кризис имеет последствия "не только для Европы, но и для всего мира".

Он также заявил о необходимости бороться с экстремизмом и "братоубийственными конфликтами" на Африканском континенте.