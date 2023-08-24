Тайвань намерен в 2024 году выделить почти $3 млрд на модернизацию ВМС и ВВС

Непосредственно в бюджет оборонного ведомства в 2024 году планируют выделить около $13,9 млрд

ГОНКОНГ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня намерены выделить в 2024 году 94,3 млрд новых тайваньских долларов ($2,97 млрд) на программы по повышению боеспособности ВМС и ВВС, а также закупки новых истребителей. Об этом говорится в представленном Исполнительным юанем (кабинет правительства) Тайваня проекте бюджета на 2024 год.

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что проект бюджета на 2024 год предполагает увеличение оборонных расходов Тайваня на 3,5% по сравнению с 2023 годом, до 606,8 млрд новых тайваньских долларов ($19 млрд). Она также отметила, что эта сумма в том числе "включает в себя отчисления в фонды и чрезвычайный бюджет".

Согласно опубликованному в четверг документу Исполнительного юаня, непосредственно в бюджет оборонного ведомства в 2024 году будет выделено 440,6 млрд новых тайваньских долларов (около $13,9 млрд). Помимо этого, еще 94,3 млрд новых тайваньских долларов ($2,97 млрд) в качестве так называемого чрезвычайного бюджета будут направлены на реализацию отдельных оборонных программ. Из них 49 млрд новых тайваньских долларов ($1,5 млрд) будет выделено на повышение боеспособности ВМС и ВВС, 45,3 млрд новых тайваньских долларов ($1,43 млрд) - на покупку новых истребителей. Помимо этого, оборонному ведомству выделят 71,9 млрд новых тайваньских долларов ($2,26 млрд) в три специализированных фонда на неоперационные расходы.

Ранее Цай Инвэнь сообщила, что расходы на оборону в следующем году достигнут 2,5% от ВВП. Она также отметила, что бюджет в размере 606,8 млрд новых тайваньских долларов является рекордным показателем. В 2023 году он составил 586,3 млрд тайваньских долларов. В долларовом эквиваленте расходы на оборону на 2024 год снизились на 2% по сравнению с 2023 годом (с $19,4 млрд до $19 млрд) на фоне ослабления тайваньской валюты к доллару США за последний год на 5,1%.

Основным поставщиком вооружений для армии Тайваня являются США. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.