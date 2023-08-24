МИД Египта: присоединение к БРИКС подтверждает растущую роль страны в мировой экономике

Официальный представитель МИД арабской республики Ахмед Абу Зейд заявил, что Египет "способен внести вклад в формирование справедливой международной экономической системы, которая учитывает интересы и вклад экономик стран Глобального Юга"

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Приглашение войти в состав БРИКС подтверждает растущую роль Египта в мировой экономике. Об этом заявил официальный представитель МИД арабской республики Ахмед Абу Зейд.

"Приглашение войти в состав БРИКС подтверждает растущую роль Египта в мировой экономике и его способность внести вклад в формирование более всеобъемлющей и справедливой международной экономической системы, которая учитывает интересы и вклад экономик развивающихся стран [Глобального] Юга и его народов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице представителя в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил решение БРИКС о включении арабской республики в объединение с 1 января 2024 года и выразил стремление к эффективному сотрудничеству в предстоящий период.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.