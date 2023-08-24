AFP: король Карл III посетит Францию 20-22 сентября

В конце марта Елисейский дворец сообщал, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложили из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III совершит визит во Францию 20-22 сентября. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Как указали в Елисейском дворце, "визит призван продемонстрировать глубокие исторические связи, соединяющие две страны и два народа".

По данным AFP, в ходе визита Карл III и королева-консорт Камилла посетят Париж и Бордо, как и было предусмотрено в программе отмененного ранее в этом году визита. Этот станет первой поездкой Карла III во Францию с момента вступления на престол.

Ранее власти приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж, расположенной в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, назвали местный аэропорт в честь королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022). Карл III дал свое согласие на переименование аэропорта в честь матери.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит британского монарха во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжавшихся в стране акций протеста против пенсионной реформы. Это решение было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Карлом III.