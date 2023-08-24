Японцев предупредили о возможных конфликтах в КНР из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Посольство призвало жителей проявлять осторожность

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Посольство Японии в Китае предупредило своих граждан о возможности возникновения конфликтов с жителями КНР на почве начавшегося сброса в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства.

Посольство также признало, что к настоящему моменту сведений о каких-либо конфликтах не поступало, но вместе с тем призвало японцев проявлять осторожность.

Ранее Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.