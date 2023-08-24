В Замбии заявили, что БРИКС позволяет исправить ошибки нынешнего мирового порядка

Как отметил президент страны Хакаинде Хичилема, Африка должна использовать расширение сотрудничества с объединением

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Африка должна использовать расширение сотрудничества с БРИКС для исправления отношений, сложившихся при формировании нынешнего мирового порядка. Об этом заявил президент Замбии Хакаинде Хичилема, выступая на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в объединение (формат "Брикс плюс/аутрич").

"Мы должны использовать развитие связей с БРИКС для исправления отношений, сложившихся при создании нынешнего мирового порядка, о необходимости реформирования которого говорит БРИКС, - сказал президент Замбии. - Теперь у нас есть возможности для завязывания отношений в реформированном виде".

"Нынешний саммит БРИКС предоставляет африканским государствам уникальную возможность общения с БРИКС, который поддерживает нашу повестку развития, - указал президент. - Замбия и страны Общего рынка Восточной и Южной Африки видят в этом саммите редкую возможность заявить о наших проблемах. Мы должны ликвидировать сложившееся неравенство в международных отношениях, прежде всего в сфере экономики. Речь идет о стоимости кредитов, которые намного выше, чем где-либо в других частях планеты. БРИКС может и должен предложить меры для ускоренного решения этой проблемы. Мы также хотим получить доступ к технологиям, при условии чего мы могли приступить к настоящему и полнокровному сотрудничеству".