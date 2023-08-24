Главы дипведомств стран G7 осудили ракетный запуск КНДР

Они призвали Пхеньян отказаться от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, а также программ разработки баллистических ракет

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) выступили с решительным осуждением запуска КНДР ракеты с разведывательным спутником. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Японии.

Главы ведомств указали КНДР на необходимость выполнять свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Они призвали Пхеньян отказаться от ядерного оружия, существующих ядерных программ, любых других видов оружия массового уничтожения, а также программ разработки баллистических ракет. Министры подчеркнули, что запуск ракеты КНДР угрожал стабильности и безопасности в регионе и на международной арене.

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала японское воздушное пространство в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения населения.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В космическом агентстве КНДР подчеркнули, что неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.