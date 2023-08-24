Президент Эстонии ждет разъяснений премьера о бизнесе ее мужа в РФ

Премьер-министр страны Кая Каллас утверждает, что транспортная компания ее мужа Stark Logistics перестала работать с Россией в марте 2022 года

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис ожидает более детальных разъяснений главы правительства Каи Каллас о бизнесе фирмы ее мужа в РФ. Об этом сообщил портал издания Postimees.

"Общество ждет разъяснений премьер-министра, чтобы она высказалась более подробно, чем делала это до сих пор. Когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, как быть дальше", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала конфликта на Украине.

Каллас утверждала, что такое сотрудничество прекратли уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года.