СМИ сообщили, что США недооценили БРИКС в качестве геополитического соперника

Страны - участницы организации объединяет недовольство доминированием западных институтов, которые не представляют интересы развивающихся стран в международной геополитической системе, отмечает портал The Citizen

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. США недооценили БРИКС как равного геополитического соперника западным государствам. Об этом пишут кенийские СМИ.

Согласно порталу The Citizen, американские власти недооценили БРИКС в качестве геополитического соперника, поскольку посчитали, что в него входит "слишком пестрый набор стран, среди которых есть как союзники, так и соперники". Однако страны - участницы БРИКС объединяет недовольство доминированием западных институтов, которые не представляют интересы развивающихся стран в международной геополитической системе, отмечает The Citizen.

Кенийская газета The Standard написала, что стремление стран Глобального Юга в БРИКС отражает изменение глобального миропорядка. "Через три десятилетия после окончания холодной войны мировой порядок претерпевает структурную трансформацию. В основе всего этого лежит вызов гегемонии США. В первую очередь этот процесс возглавляют Россия и Китай, которые недовольны выпадами Вашингтона на мировой арене", - отмечает газета.

При этом Африканский континент является, как полагает издание, "очевидным претендентом" на роль крупного игрока. "Во-первых, это крупнейший региональный блок в ООН, представляющий около 28% всех голосов в Генассамблее. Во-вторых, он обладает важными минеральными ресурсами. В-третьих, через Африку проходят важные морские торговые пути, особенно в восточной ее части", - говорится в публикации. Наконец, на континент с высокой рождаемостью к 2030 году будет приходиться около 42% молодежи мира.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, в рамках мероприятия состоялась крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. По итогам саммита было принято решение, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия станут полноправными участниками объединения. Как заявил ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса, страны Африки видят в партнерстве БРИКС возможности для развития.