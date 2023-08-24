Временного поверенного Дании в пятый раз вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана

Временного поверенного Дании ранее вызывали в министерство 18, 21, 22 и 23 августа

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД Турции, где ему был заявлен протест в связи с акцией по осквернению Корана.

Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, это уже пятый случай вызова датского представителя на текущей неделе. Причиной являются продолжающиеся акции по осквернению Корана в Копенгагене, в том числе возле здания турецкого диппредставительства. Временный поверенный Дании ранее вызывался в министерство 18, 21, 22 и 23 августа.

Власти Турции крайне негативно реагируют на акции по оскорблению священного для мусульман Корана. Они неоднократно призывали международное сообщество принять совместные усилия для предотвращения осквернения религиозных святынь и борьбы с исламофобией.