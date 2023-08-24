Мадуро: группа БРИКС заложила фундамент справедливой системы международных отношений

Президент Венесуэлы считает, что в этой системе будут восстановлены принципы международного права, которым "угрожала старая имперская гегемонистская система"

КАРАКАС, 24 августа. /ТАСС/. Группа БРИКС создала прочный фундамент для новой справедливой и действительно свободной мировой системы. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Группа БРИКС заложила очень прочный фундамент для построения новой мировой системы, которая будет действительно свободной, инклюзивной, справедливой и плодотворной. В ней будут восстановлены принципы международного права, которым угрожала старая имперская гегемонистская система, - сказал глава государства, выступая на саммите сообщества по видеосвязи. - Мы убеждены, что этот новый мировой порядок уже стал реальностью и что БРИКС играют фундаментальную роль в геополитической динамике, которая создала доверие между народами и правительствами Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии".

20 сентября 2006 года в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась первая министерская встреча в рамках БРИК, в которой приняли участие главы МИД России, Бразилии и Китая и министр обороны Индии. Стороны выразили намерение продолжать контакты в ходе международных форумов. С 2009 года официальные саммиты проводятся ежегодно в одной из стран объединения. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР, и объединение стало называться БРИКС.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.