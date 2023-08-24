Мадуро заявил о готовности Венесуэлы делиться со странами БРИКС опытом в обходе санкций

Страна поддерживает создание новой мировой финансовой архитектуры, сообщил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 24 августа. /ТАСС/. Венесуэла готова делиться своим опытом в вопросах обхода незаконных ограничительных мер со стороны третьих стран со странами - членами БРИКС и поддерживает создание новой мировой финансовой архитектуры. Об этом в четверг заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Опыт, накопленный Венесуэлой в борьбе и сопротивлении незаконному введению преступных санкций, является одним из важных ресурсов, которыми мы готовы поделиться с группой БРИКС", - сказал глава государства, выступая на саммите сообщества по видеосвязи.

Мадуро отметил, что Венесуэла выступает за необходимость продвижения в процессе дедолларизации мировой экономики "перед лицом неизбирательного использования и злоупотребления валютой Соединенных Штатов в качестве механизма экономической войны против свободных народов мира", а также предлагает "конфигурацию новой финансовой архитектуры, которая позволит осуществлять транзакции с использованием новых физических и цифровых средств, с широким использованием национальных валют".

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что участники объединения обсуждают вопросы, связанные с расширением использования национальных валют в мировой торговле, а также выступают против санкций, в частности в банковских системах переводов.