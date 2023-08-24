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Саммит БРИКС - 2023

Эфиопия надеется внести свой вклад в БРИКС и в процесс укрепления многосторонности

Премьер-министр Абий Ахмед заявил, что молодое население Эфиопии может стать хорошим активом "для сотрудничества, для инноваций, а также источником рабочий силы"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Эфиопия надеется, что сможет внести свой вклад в БРИКС и общий процесс укрепления многосторонности на международной арене. Об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед, выступая на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в объединение (формат "БРИКС плюс/аутрич").

"Эфиопия надеется внести свой вклад в БРИКС и в общей процесс укрепления многосторонности на мировой арене", - сказал премьер.

"Эфиопия - вторая по численности страна Африки, более 120 млн человек проживают у нас. Это молодое население, что является демографическим дивидендом. Если им воспользоваться, это может стать хорошим активом для сотрудничества, для инноваций, а также источником рабочий силы", - сказал Ахмед.

"В регионе Африканского Рога Эфиопия является хабом между Африкой, Ближним Востоком и Азией. Мы предпринимаем усилия в развитии инфраструктуры, что показывает приверженность региональной интеграции. Мы занимаем стратегически важное положение в регионе, которое предоставит БРИКС большие возможности для интеграции", - подчеркнул премьер-министр Эфиопии.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

  

Теги:
ЭфиопияАбий АхмедСаммит БРИКС - 2023
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