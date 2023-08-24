В ООН не смогли перевести выступление говорившего на украинском спикера

Речь идет о руководителе организации Save Ukraine, бывшем уполномоченном по правам ребенка при президенте Украины Николае Кулебе

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН не смогли ознакомиться с выступлением говорившего на украинском языке спикера, потому что его слова не удалось перевести на официальные языки всемирной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Совбез ООН проводит в четверг заседание по Украине. Оно созвано по инициативе США и Албании. Одним из приглашенных спикеров стал руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба. Во время выступления, продолжавшегося около пяти минут, он говорил на украинском языке. Однако украинский не является официальным языком ООН, перевод с него не происходит по умолчанию и требует дополнительной подготовки.

В начале выступления Кулебы председательствующая на заседании постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд попыталась остановить спикера и сообщить ему, что выступление не переводится на другие языки, но Кулеба ее не услышал и продолжал речь.

Когда спикер закончил выступление, Томас-Гринфилд обратилась к коллегам в Совете Безопасности: "Мы распространим выступление в письменном виде. Господин Кулеба говорил на украинском".

Официальными языками ООН, перевод с которых обеспечивается на каждом заседании Совета Безопасности, являются русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский.