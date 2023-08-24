Моди провел беседу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

Премьер-министр Индии выразил обеспокоенность нерешенными вопросами на линии фактического контроля

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, выразил обеспокоенность нерешенными вопросами на линии фактического контроля. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра.

"Была беседа с председателем Си Цзиньпином. Как я говорил ранее, на полях саммита премьер-министр провел разговоры с другими лидерами БРИКС. В этой беседе с председателем Си Цзиньпином премьер-министр донес обеспокоенность Индии нерешенными вопросами вдоль линии фактического контроля в западной части индийско-китайского пограничного сектора (между Индией и КНР нет демаркированной границы - прим. ТАСС)", - заявил он на брифинге по итогам XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге, а также по теме предстоящего в пятницу визита Моди в Грецию.

По его словам, Моди подчеркнул, что поддержание стабильности и мира в пограничных зонах, а также соблюдение линии фактического контроля "являются основополагающим условием нормализации индийско-китайских отношений". "В этом отношении оба лидера договорились дать инструкции соответствующим должностным лицам своих стран активизировать усилия по как можно более быстром отводу [пограничников] и деэскалации", - заявил Кватра.

В мае 2020 года в горной области Ладакх, где проходит линия фактического контроля между Индией и КНР, произошли столкновения военных двух стран, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия перебросила в Ладакх 68 тыс. военнослужащих, военные самолеты, сотни танков и другое тяжелое вооружение. Китай также значительно увеличил группировку войск в этом регионе. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали отвод войск от линии границы, который до сих пор не завершился.