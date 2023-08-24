Эксперт: вступление в БРИКС вызовет дебаты в Аргентине в свете предстоящих выборов

Директор Центра исследований внешней торговли XXI века Мигель Понсе считает, что членство в организации может оказаться под вопросом в случае победы некоторых кандидатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Вступление Аргентины в БРИКС вызовет дебаты внутри страны в связи с предстоящими президентскими выборами и может оказаться под вопросом в случае победы некоторых кандидатов. Такое мнение выразил в четверг разговоре с корреспондентом ТАСС директор Центра исследований внешней торговли XXI века Мигель Понсе.

"Начнутся дебаты на тему того, может ли исполнительная власть принимать такие решения или соглашение такого типа должно пройти через Конгресс. Будут также дебаты на тему того, нужно ли дожидаться прихода нового правительства для такого решения", - сказал он.

Как отметил Понсе, реальные перспективы присоединения Аргентины к БРИКС будут зависеть от того, кто станет главой государства, учитывая, что двое из трех фаворитов предвыборной гонки - противники действующего правительства, подавшего заявку на вступление. Экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, выдвигающаяся в президенты от оппозиционной коалиции "Вместе за перемены", уже заявила, что в случае победы не поддержит членство страны в БРИКС. "Если в их коалиции победу одержат фундаменталисты, близкие к Буллрич, и сектора с меньшем опытом в дипломатиии, то может некстати вмешаться идеологический аспект", - считает Понсе.

В то же время, по его мнению, если победу одержит либертарианец Хавьер Милей, то возможности для сближения Аргентины с БРИКС могут остаться. "Милей ясно говорил, что не будет вести переговоры ни с Китаем, ни с Россией и т. д. Но в то же время в его министры иностранных дел пророчат Диану Мондину, а она выступает за все то, что может способствовать международной торговле", - считает эксперт. По его мнению, несмотря на риторику самого кандидата, его правительство может занять более прагматичную позицию.

Эксперт подчеркнул, что для Аргентины было бы очень полезно вступить в БРИКС. "На страны блока приходится 30% нашего экспорта. Сегодня для 8-10 провинций Аргентины основное направление поставок - Китай, много сельскохозяйственной продукции уходит в Индию. Бразилия - наш основной торговый партнер. Аргентине необходимо деидеологизировать наши дипломатические отношения, поставив национальные интересы на первое место", - отметил Понсе.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) набрал Милей, предлагающий упразднить центробанк для борьбы с инфляцией и перейти с песо на доллар. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять Буллрич.