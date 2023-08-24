Президент Ирана считает, что Африка играет ключевую роль в развитии Глобального Юга

Эбрахим Раиси заявил, что "политический и экономический вес Африки, которая является неотъемлемой частью развивающегося мира, постоянно повышается"

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Страны Африки играют ключевую роль в экономическом развитии Глобального Юга. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, выступая на заседании саммита БРИКС и его партнеров - "БРИКС - Африка" и Диалог "БРИКС плюс".

"Африка является основным драйвером развития Глобального Юга. <...> К счастью, политический и экономический вес Африки, которая является неотъемлемой частью развивающегося мира, постоянно повышается", - сказал Раиси, обращаясь к президенту ЮАР Сирилу Рамапосе.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран.

Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.