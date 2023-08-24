Швейцария выделила с февраля 2022 года почти $2,3 млрд в связи с событиями на Украине

Более 80% этих средств были направлены на организацию приема украинских беженцев, сообщило правительство страны

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Швейцария выделила 2,03 млрд франков (более $2,29 млрд) в связи с событиями на Украине с 24 февраля прошлого года по 31 июля нынешнего. Более 80% этих средств были направлены на организацию приема украинских беженцев, сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет) в ответ на запрос депутата парламента от партии Тичинская лига Лоренцо Кадри.

"Швейцария выделила до 31 июля нынешнего года 2,03 млрд франков в пользу населения, затронутого конфликтом", - отметили в Берне. При этом "около 1,7 млрд франков, или 82% всей суммы, было предназначено на цели приема и поддержки" беженцев по линии Государственного секретариата по миграции. Помимо размещения беженцев с Украины, эта статья расходов включает различные формы социальной поддержки со стороны федеральных властей, а также помощь по линии кантональных органов власти.

Около 295 млн франков (14% от общей суммы) были выделены Швейцарией по линии международной гуманитарной помощи, а также на цели содействия экономическому развитию Украины. Из этих средств финансируется, в частности, поставки различных материалов помощи в зимний период, а также поддержка систем здравоохранения, профессионального обучения и укрепления аграрного сектора. В свою очередь Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии получил от государства 32 млн франков, чтобы осуществить поставку на Украину пожарных машин, санитарных материалов и зимней одежды. Около 10 млн франков пошли на проекты, осуществляемые в соседних с Украиной странах международными организациями, в частности, в сфере интеграции.

Не участвующая в ЕС и НАТО Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.