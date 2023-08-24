В Алжире заявили, что интервенция в Нигер повлечет катастрофические последствия в регионе

Генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман подчеркнул, что страна является одной из сторон, которая "выступает за переговоры, политический подход и дух умиротворения" в целях мирного разрешения кризиса

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Военное вмешательство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер может обернуться катастрофическими последствиями не только для этой страны, но и для всего региона. Об этом, как передает Нигерское агентство печати, заявил в Ниамее генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман.

Алжирский дипломат прибыл в Ниамей с посреднической миссией для обсуждения кризиса в Нигере, возникшего в результате военного мятежа. "У Алжира и Нигера очень прочные добрососедские, исторические и дружеские отношения. Поэтому мы приехали послушать, попытаться понять и высказать свою позицию по поводу ситуации, которая сложилась в Нигере", - подчеркнул Маграман после встречи с главой переходного правительства Нигера Али Ламином Зейном.

Маграман подчеркнул, что Алжир является одной из сторон, которая "выступает за переговоры, политический подход и дух умиротворения" в целях мирного разрешения кризиса. "Мы сожалеем, что раздается призыв к иностранному военному вмешательству, и мы относимся к числу тех, кто выступает против любого вмешательства в Нигер, поскольку оно неизбежно будет иметь катастрофические последствия не только для Нигера, но и особенно для стран региона", - заключил он. Маграман подчеркнул, что алжирская сторона будет и впредь прикладывать усилия для согласования политического подхода и стабилизации ситуации в Нигере.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.