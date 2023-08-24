МИД Приднестровья обвинил Молдавию в уклонении от переговоров по урегулированию отношений

Тирасполь попросил посреднической помощи на встрече с делегацией посольства США

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель главы МИД непризнанного Приднестровья Александр Стецюк обвинил Молдавию в уклонении от переговоров по урегулированию отношений, попросив посреднической помощи на встрече с делегацией посольства США.

"Молдавская сторона продолжает уклоняться от конструктивного диалога, одновременно усиливая комплекс мер давления на Приднестровье. <…> В рамках общения Александр Стецюк подчеркнул востребованность дипломатической поддержки переговорного процесса со стороны международных участников урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В качестве примера в Тирасполе сообщили о нарушении договоренностей по регистрации транспорта и страхования автомобилистов, обвинили Кишинев в блокировании импорта в Приднестровье социально значимых товаров, включая лекарства и продукты питания. Там также выразили обеспокоенность в связи с поправками в Уголовный кодекс Молдавии, предусматривающими санкции за сепаратизм.

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной.

Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.