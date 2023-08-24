Президент Малави заявил о готовности его страны сотрудничать с БРИКС

Как отметил Лазарус Чаквера, его страна не удовлетворена текущей геополитической ситуацией в мире, которая лишает ее народ возможности добиться процветания

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера заявил о готовности республики к сотрудничеству с БРИКС в целях развития многосторонности.

"Малави готова работать со странами БРИКС в целях развития многосторонности в соответствии с международным правом", - отметил он в своем выступлении на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в объединение (формат БРИКС+ и БРИКС Outreach).

Чаквера подчеркнул, что его страна не удовлетворена текущей геополитической ситуацией в мире, которая лишает ее народ возможности добиться процветания. "Еще одно препятствие, которое нам необходимо преодолеть - это монополия, установленная некоторыми странами в многосторонних организациях, к примеру, в Совбезе ООН. <...> Неприемлемо, чтобы группа стран навязывала свою волю и обладала властью принимать решения о нас без нас", - пояснил президент. "Мы должны перезапустить эту систему сейчас", - указал он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.