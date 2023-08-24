Эрдоган заявил о намерении вернуть руководство Анкарой и Стамбулом своей партии

Реджеп Тайип Эрдоган также обратил внимание на недочеты в работе мэров Измира, Мерсина и Аданы

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решительном намерении вернуть правящей партии места градоначальников Анкары, Стамбула и других мегаполисов по итогам намеченных на 2024 год муниципальных выборов.

"Через семь месяцев мы победим на местных выборах. В особенности в Стамбуле и Анкаре. Для этого мы будем упорно работать. Будем ходить от двери к двери. Очевидно, в каком состоянии находятся Стамбул и Анкара", - сказал Эрдоган во время церемонии празднования 22-летия правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Его выступление транслировали местные телеканалы. Анкарой и Стамбулом с 2019 года руководят члены оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш и Экрем Имамоглу.

Турецкий лидер также обратил внимание на недочеты в работе мэров Измира, Мерсина и Аданы. Руководителями этих городов также являются члены НРП. "Мы вернем эти места их прежним владельцам", - указал Эрдоган.

Поражение кандидатов в мэры Анкары и Стамбула от ПСР на предыдущих муниципальных выборах стало достаточно серьезным ударом для Эрдогана. Особенно власть в Стамбуле он считает одним из ключевых элементов для успешного руководства страной. Между тем проправительственные политики и сами функционеры ПСР в последнее время стали активнее указывать на недостатки работы оппозиционных мэров, в том числе на отсутствие заметного развития в решении первоочередных проблем городов и начатых ПСР проектов.

Муниципальные выборы в Турции пройдут 31 марта 2024 года.