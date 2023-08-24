Глава МИД Азербайджана обвинил Ереван в политизации вопроса поставок гумпомощи в Карабах

Как заявил Джейхун Байрамов, Баку предлагает использовать для поставок гуманитарных грузов в Карабах не какой-либо отдельный маршрут, а альтернативные пути

БАКУ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянскую сторону в политизации проблемы поставок гуманитарных грузов в Карабах.

"В вопросе поставок гуманитарных грузов армянская сторона придерживается линии политических манипуляций. <...> Политизация гуманитарной помощи недопустима. Когда одна сторона заявляет о готовности принимать гуманитарную помощь только по одной дороге и отказывается принимать ее по другим маршрутам, то это и есть политизация гуманитарной помощи, и армянская сторона предпринимает такие попытки", - сказал глава азербайджанского МИД на брифинге по итогам переговоров с бельгийской коллегой Аджой Лябиб.

Байрамов отметил, что мнение о недопустимости политизации гуманитарной помощи проходило красной линией и в выступлениях большинства участников состоявшегося 16 августа заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в регионе. "Эта позиция полностью совпадает с азербайджанской позицией", - добавил он.

Азербайджанский министр подчеркнул, что Баку предлагает использовать для поставок гуманитарных грузов в Карабах не какой-либо отдельный маршрут, а альтернативные пути, в том числе дорогу Агдам - Ханкенди, а также Лачинскую дорогу.