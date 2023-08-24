Генсек НАТО ожидает членства Швеции в НАТО осенью

По данным SVT, на саммите альянса в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что официальное присоединение Швеции к альянсу случится осенью 2023 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

На вопрос, вступит ли Швеция в альянс осенью, он ответил: "Я всегда бываю очень осторожным с конкретными датами, но я испытываю оптимизм".

SVT отмечает, что на саммите НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган однозначно согласился одобрить заявку Швеции на вступление в альянс. Однако дело затормозилось из-за летних каникул парламента Турции. Поэтому Швеция вынуждена дожидаться 1 октября, когда турецкие парламентарии вернутся к работе. "В Вильнюсе было достигнуто соглашение, что, как только национальное собрание соберется, оно может ратифицировать [заявку Швеции] ", - считает Столтенберг.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В последнее время отношения между Турцией и Швецией обострились ввиду серии акций сожжения Корана. Как ожидается, турецкие законодатели смогут обсудить заявку Стокгольма в НАТО в октябре, когда парламент возобновит работу после каникул.