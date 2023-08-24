Палестина надеется когда-нибудь стать членом БРИКС или страной-наблюдателем

Вице-президент Зияд Абу Амр обратился к странам объединения с просьбой оказать поддержку Палестине, чтобы "положить конец израильской оккупации"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Палестина надеется, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) рассмотрит ее просьбу о вступлении в объединение в качестве страны-наблюдателя или полноправного члена. Об этом заявил палестинский вице-президент Зияд Абу Амр, выступая на мероприятии саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"Палестина надеется, что страны БРИКС в какой-то момент рассмотрят нашу просьбу стать страной-наблюдателем или же полноправным членом этого стратегического диалога. Нам бы хотелось стоять с вами плечом к плечу", - сказал вице-президент.

Он обратился к присутствующим странам с просьбой оказать поддержку Палестине, чтобы "положить конец израильской оккупации", обеспечить международную защиту палестинскому народу, помочь стране стать полноправным членом ООН.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств стран Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских государств.

Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.