В Конгрессе США начали расследование в отношении прокурора Уиллис в связи с делом Трампа

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан подозревает, что ее решения могли быть политически мотивированными

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан потребовал от прокурора округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис информацию об использовании ею федеральных средств и о ее взаимодействии с американским министерством юстиции и спецпрокурором Джеком Смитом по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа, поскольку подозревает, что ее решения могли быть политически мотивированными.

"Предъявленные вами обвинения и расследование затрагивают существенные федеральные интересы, а обстоятельства вашей деятельности вызывают серьезные подозрения в том, не была ли она политически мотивирована", - говорится в письме, которое Джордан направил Уиллис.

Законодатель потребовал от Уиллис не позднее 7 сентября предоставить документы и информацию за период с 1 января 2021 года по нынешнее время, которые содержат сведения об использовании ею федеральных средств и о взаимодействии с Министерством юстиции США и офисом спецпрокурора Джека Смита по теме расследования в отношении Трампа.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.