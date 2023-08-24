Глава переходного правительства Нигера встретился с делегациями из Мали и Буркина-Фасо

На встрече также присутствовали руководители МВД и МИД Нигера

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн встретился в Ниамее с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Нигерское агентство печати (НАП).

В делегацию от Мали вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп и министр экономики и финансов Альфуссейни Сану. Из Буркина-Фасо приехали министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и министр-делегат при министре иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом, ответственный за региональное сотрудничество Карамоко Жан-Мари Траоре.

На встрече также присутствовали руководители МВД и МИД Нигера. По ее итогам никаких заявлений для прессы сделано не было, отмечает НАП.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".